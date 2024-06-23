يتسأل الملايين من أولياء أمور عن رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025 للإلتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية خلال العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 في كافة محافظات الجمهورية وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب تسجيل بيانات الطلاب الجدد وفقا لشروط الوزارة.

رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم رياض الأطفال 2024 -2025 من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية ( عربي، لغات) خلال العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 وفقا للشروط التي تم إعلانها مسبقا حيث يتم تسكين الطلاب في المدارس التي تخدم مربعهم السكني.

ويتم إعلان نتائج الالتحاق من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك على ثلاث مراحل الأولى يتم إعلانها في شهر سبتمبر المقبل والثانية في شهر نوفمبر والثالثة في شهر يناير 2025 ويمكن لولي الأمر الاستعلام من خلال الموقع عن طريق بيانات الطالب عن حالة طلب الالتحاق.

سن قبول في رياض الأطفال 2024 - 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سن قبول في رياض الأطفال 2024 - 2025 حيث يبدأ سن التقديم في kg1 من سن 4 - 6 سنوات إلا يوم في أول شهر أكتوبر 2024 ويكون القبول للأطفال الأكبر سنا بحسب الإتاحة الموجودو في كل إدارة تعليمية ويتم اختيار الطلاب إلكترونيا.

ويتم حصر الأوراق اللازمة للتقديم فيما يلي:-

استمارة الإلكترونية للتقديم في العام الدراسي القادم 2024-2025.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطالب + صورة منها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

عدد 8 صور شخصية للطالب مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.

وصل مرافق (مياه، كهرباء، تليفون) باسم ولي الأمر أو الجد لأب.

صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه وذلك للتأكد من عنوان الطفل.

ختم البطاقة الصحية للطفل المرفقة بملف التقديم و‘حضار الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة الميلاد.

تقديم الولاية التعليمية لوالدة الطفل في حالة وجود طلاق.

تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.

حافظة بلاستيكية.

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