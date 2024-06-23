الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025.. وسن القبول

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يتسأل الملايين من أولياء أمور عن رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025 للإلتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية خلال العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 في كافة محافظات الجمهورية وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب تسجيل بيانات الطلاب الجدد وفقا لشروط الوزارة.

رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم رياض الأطفال 2024 -2025 من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية ( عربي، لغات) خلال العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 وفقا للشروط التي تم إعلانها مسبقا حيث يتم تسكين الطلاب في المدارس التي تخدم مربعهم السكني.

ويتم إعلان نتائج الالتحاق من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك على ثلاث مراحل الأولى يتم إعلانها في شهر سبتمبر المقبل والثانية في شهر نوفمبر والثالثة في شهر يناير 2025 ويمكن لولي الأمر الاستعلام من خلال الموقع عن طريق بيانات الطالب عن حالة طلب الالتحاق.

خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 2025

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

سن قبول في رياض الأطفال 2024 - 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سن قبول في رياض الأطفال 2024 - 2025 حيث يبدأ سن التقديم في kg1 من سن 4 - 6 سنوات إلا يوم في أول شهر أكتوبر 2024 ويكون القبول للأطفال الأكبر سنا بحسب الإتاحة الموجودو في كل إدارة تعليمية ويتم اختيار الطلاب إلكترونيا.

txt

شروط التقديم في المدارس الحكومية بمرحلة رياض الأطفال 2024-2025

txt

خطوات الاستعلام عن نتيجة التقديم في رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2024

ويتم حصر الأوراق اللازمة للتقديم فيما يلي:-

استمارة الإلكترونية للتقديم في العام الدراسي القادم 2024-2025.

  • شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطالب + صورة منها.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.
  • عدد 8 صور شخصية للطالب مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.
  • وصل مرافق (مياه، كهرباء، تليفون) باسم ولي الأمر أو الجد لأب.
  • صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه وذلك للتأكد من عنوان الطفل.
  • ختم البطاقة الصحية للطفل المرفقة بملف التقديم و‘حضار الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة الميلاد.
  • تقديم الولاية التعليمية لوالدة الطفل في حالة وجود طلاق.
  • تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.
  • حافظة بلاستيكية.

 

اقرأ أيضا 

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024-2025

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 23 يونيو 2024

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

رابط تقديم رياض الأطفال تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025 رياض الاطفال المدارس الحكومية والتجريبية وزارة التربية والتعليم kg1

مواد متعلقة

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024-2025

الأكثر قراءة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

مصدر فى الزمالك يكشف عن خطوات النادى التصعيدية بعد أزمة مباراة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة