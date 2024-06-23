الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد من 5 لـ15 سنة لمتهمين في "رشوة مياه أسوان"

جريدة الدستور

أصدرت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى، الحكم على المتهم الأول والثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مياه أسوان".

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات، والعزل من الوظيفة، بالإضافة إلى براءة المتهمين الآخرين.

وكشف ممثل الإدعاء خلال المرافعة في الجلسة السابقة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعى وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.

واستكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب لكن كان الله له بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام فى القضية كل من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".

رشوة مياه أسوان الحكم محكمة جنايات القاهرة العباسية

مواد متعلقة

وصول المتهمين فى "رشوة مياه أسوان" لمحكمة شمال القاهرة

بعد قليل.. محاكمة المتهمين فى "رشوة مياه أسوان"

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة مياه أسوان"

الأكثر قراءة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

مصدر فى الزمالك يكشف عن خطوات النادى التصعيدية بعد أزمة مباراة القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة