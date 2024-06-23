ضبط 128 مخالفة تموينية في حملة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نفذت المديرية حملات متتالية خلال تلك الفترة، والتي أسفرت عن تحرير 128 محضر بعد رصد عدد من المخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وكذلك عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأشار البيان إلى جهود المديرية للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، وانتظام إنتاج الخبز في المراكز، ومتابعة الموقف التمويني من خلال المرور الميداني وغرف العمليات في الإدارات التموينية، حيث يصل عددها إلى 8 غرف موزعة في مراكز ومدن المحافظة.

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا يضم أبرز الجهود المبذولة لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين. شهد الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع حملات مكثفة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة. جاء من بين تلك الجهود الحملة المُنفذة اليوم بنطاق مركز ومدينة كفر سعد والتي تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي أسفرت عن ضبط واعدام ١٠ كيلو جرام من اللحوم لتغير خواصها، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود رخصة للنشاط و٤ محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة ومحضر لعدم إصدار فاتورة، وكذلك محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع.