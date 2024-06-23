الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 128 مخالفة تموينية في حملة بدمياط

مخالفة تموينية في
مخالفة تموينية في حملة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نفذت المديرية حملات متتالية خلال تلك الفترة، والتي أسفرت عن تحرير 128 محضر بعد رصد عدد من المخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وكذلك عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأشار البيان إلى جهود المديرية للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية في الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، وانتظام إنتاج الخبز في المراكز، ومتابعة الموقف التمويني من خلال المرور الميداني وغرف العمليات في الإدارات التموينية، حيث يصل عددها إلى 8 غرف موزعة في مراكز ومدن المحافظة.

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا يضم أبرز الجهود المبذولة لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين. شهد الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع حملات مكثفة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة. جاء من بين تلك الجهود الحملة المُنفذة اليوم بنطاق مركز ومدينة كفر سعد والتي تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي أسفرت عن ضبط واعدام ١٠ كيلو جرام من اللحوم لتغير خواصها، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود رخصة للنشاط و٤ محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة ومحضر لعدم إصدار فاتورة، وكذلك محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

تموين دمياط تموين دمياط الجديده تموين دمياط اليوم حملة تموينية أحداث دمياط

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

مرادف «تتلظى» و«قوامين» وجمع «حليب».. هل معرفة الإجابة مهمة حقًا لطلاب الثانوية العامة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة