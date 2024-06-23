الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا" تدعو إلى ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار بغزة

أونروا
أونروا

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

وأكدت "أونروا"، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، ضرورة وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في الحرب الجارية بقطاع غزة.

 90 % من أطفال غزة يعانون من فقر غذاء

وفي وقت سابق قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم أونروا، إن أجسام أهالي قطاع غزة لم تعد لديها القدرة على مواجهة الأمراض، وبعض عائلات غزة يتناولون وجبة واحدة كل 3 أيام، ولدى الرضع عدم كفاية غذائية، موضحًا أن المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لا تدخل إلى قطاع غزة إلا من معبر كرم أبوسالم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن هناك إشكالية في آلية عمل واستقبال معبر كرم أبوسالم للمساعدات، مؤكدًا أن الشاحنات تمر من المعبر ولكن يجب أن يكون نقلها بأمان إلى مناطق في قطاع غزة ويتم استهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال وقصف الفلسطينيين خلال استقبال المساعدات، مشددًا على أن 90% من أطفال غزة يعانون من فقر غذاء.

الامم المتحدة أونروا الأونروا قطاع غزة غزة فلسطين

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