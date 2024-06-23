برلمانى: قرارات خلية الأزمة تحتاج للتفعيل والتعامل بحزم مع المتسببين فى أزمة الحجاج

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية التحركات التي أعلنت عنها خلية أزمة الحجاج، والتي تمثلت في التوجيه بسحب تراخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة للتعامل بحزم مع تلك الشركات حتى لا تتكرر تلك الحوادث المأساوية.

قرارات وتوجيهات خلية الأزمة

وقال "حماد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه على الجهات المعنية ترجمة قرارات وتوجيهات خلية الأزمة والتحقيق مع المتسببين في أزمة الحجاج والتي تسببت في ارتفاع هائل في أعداد الوفيات، لافتًا إلى أنه يجب تطبيق القانون على الشركات المخالفة وكذلك مواجهة سماسرة الحج.

تقديم الرعاية اللازمة للحجاج المرضى

وطالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الرعاية اللازمة للحجاج المرضى وكذلك المفقودون الذين تم التوصل إليهم، موضحًا أن ما شهده موسم الحج هذا العام غير مسبوق ويثير العديد من التساؤلات.

ونوه عضو مجلس النواب بضرورة إعلان الحكومة عن نتيجة التحقيقات التي تم التوصل إليها، إلى جانب مواجهة تلك الظاهرة ومواجهة الشركات الوهمية، لكن في نفس الوقت التأكيد على مراجعة تكاليف الحج الباهظة.