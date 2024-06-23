رئيس أزهر مطروح: الامتحانات تسير بشكل جيد وفى متناول الطالب المتوسط

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» بمطروح متابعة ميدانية مكثفة من قيادات المنطقة الأزهرية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية للطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وتذليل كل العقبات، حيث يؤدي 605 طلاب وطالبات «القسم الأدبي»، مادة التاريخ.

_المعاهد الأزهرية

وتفقد فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه محمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة فتيات مطروح، وأشاد بأعمال اللجنة، وخلوها من أي معوقات، فضلًا عن اتباع رؤساء وملاحظي اللجان تعليمات الامتحانات بدقة تامة.

_تحفيز الطلاب

وأوضح فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، خلال مناقشته مع الطلاب، أن الامتحانات تسير بشكل جيد، وفي متناول الطالب المتوسط، مطالبًا من الملاحظين تحفيز الطلاب على الإجابة ومراجعة بيانات الطلاب بدقة.

_فض المظاريف

واطمأن فضيلة الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، على لجنة «بنين مطروح»، وتابع وصول الأسئلة دون تأخير، وعمليات فض المظاريف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المقررة للعملية الامتحانية، والالتزام التام بأمن وسلامة الطلاب⁩.

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