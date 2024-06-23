تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب في مشاجرة بالزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في عابدين، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل طالب في مشاجرة، لجلسة 14 يوليو المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.



وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – اثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، فتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي تنظر المحاكمة.