السجن المؤبد غيابيا لموظف اختلس أموال عمله بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف سابق بشركة لنقل الأموال بالسجن المؤبد غيابيا، وإلزامه برد مبلغ مليون تسعمائة أثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، وعزله من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باختلاس مال عام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار وائل حسن الشربيني، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعانى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8949 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ، يفيد بقيام المتهم باختلاس أموال من جهة عمله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ا.ا.س"، موظف سابق بشركة لنقل الأموال ومشرف تغذية ماكينات الصراف الآلي، وبصفته موظف عام ومن الأمناء علي الودائع أحدي الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب في رأس المال، اختلس مبلغ مالي وقدره "مليون وتسعمائة واثنين وعشرون ألفا وخمسمائة جنيه"، بعد أن تسلم تلك المبالغ المالية من جهة عمله، لإيداعها بماكينات الصراف الآلي وإعادة الأموال المتبقية بداخل الماكينات الي خزينة الشركة كمرتجعات، إلا أنه اختلس تلك الأموال.

وتوصلت التحقيقات أن المتهم تسلم المبالغ المالية لتغذية ماكينات الصراف الآلي بزمام مدينة السلوم مطروح، والتابع لها 5 ماكينات صراف آلي، منهم 2 ماكينة بواحة سيوة وأخري بداخل مجلس ومدينة واحة سيوة، وآخري بداخل مجلس ومدينة النجيلة، والأخيرة بداخل مجلس ومدينة براني، وعقب عودته إلي مقر الشركة بمنطقة سموحة وبأعمال الجرد تبين وجود العجز المالي، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.