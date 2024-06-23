القاهرة الإخبارية: الاحتلال لا يريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو الاعتراف بها

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن دولة الاحتلال لا تريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو الاعتراف بها.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال لا تريد أن تكون هناك دولة فلسطينية ولا تسعى للاعتراف بها على حدود 4 يونيو 1967، ولكن الأمر واضح جدًا أمام الإعلام الغربي وكذلك ما يجري في الضفة الغربية.

تقليص خطوات توسعة المستوطنات في الضفة الغربية

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله بأن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كانت قد تحدثت عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال لتقليص خطوات توسعة المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك من 4 خطوات إلى خطوتين، أي أن هناك مزيدًا من الاستيطان.

وتابعت: وبدأت هذه الوتيرة تتقلص وأن تكون هناك مساحة شاسعة من أراضي الفلسطينيين تقام عليها مستوطنات، وأصبح واضحًا جدًا للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم ما يسعى الاحتلال لفرضه.