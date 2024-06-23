الأحد 23 يونيو 2024
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"لليوم الثالث على التوالى".. "إكسترا نيوز": إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة 

جريدة الدستور

رصد محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، آخر مستجدات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري، قائلًا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

 

وأضاف مراسل الفضائية، خلال تغطية حية، أن قوات الاحتلال سمحت فقط بدخول 8 شحنات من المواد البترولية بواقع 4 شاحنات غاز و3 شاحنات سولار وشاحنة واحدة بنزين، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة لم نتأكد من إفراغ هذه الشاحنات في منفذ كرم أبوسالم أم لا.

 

"إكسترا نيوز" تتابع الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري

 

وأشار مراسل قناة "إكسترا نيوز" إلى أنه منذ يوم 26 من شهر مايو حتى الآن لم تسمح قوات الاحتلال بعبور سوى 2096 شاحنة من المساعدات الإنسانية، موضحًا أنه رقم ضئيل جدًا في ظل الكم الكبير من المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة بشكل يومًا.

 

وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة أشارت إلى أن القطاع بحاجة يومية إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة، ولكن العراقيل من قبل سلطات قوات الاحتلال الإسرائيلي تقف حائلًا أمام دخول كم كبير من المساعدات.

 

 

 

 

 

 

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