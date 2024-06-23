الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر فى الزمالك يكشف عن خطوات النادى التصعيدية بعد أزمة مباراة القمة

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

فجّر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة بشأن أزمة مباراة القمة ضد الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري. 

وقال المصدر: "الزمالك لن يكتفي بمجرد عدم خوض مباراة القمة ولكن سيكون هناك تصعيد ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري".

خطوات الزمالك التصعيدية بعد أزمة القمة

وأضاف: "الزمالك سيقدم شكوى لدى محكمة كاس ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري".

وتابع: "الزمالك سيوجه اتهاما واضحا وصريحا لاتحاد الكرة بعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص". 

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد أكد تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة. 

وقال سالم إن نادي الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

وأضاف: "الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذا النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره". 

وتابع: "الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفًا في الأزمة، مطالبا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم".

وواصل: "التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يتواجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".

وأتم حديثه قائلًا: "ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسئول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلًا".
شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعًا طارئًا من جانب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة مع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشأن خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي.

محاولات رابطة الأندية لإنقاذ الموقف

وحاول أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع، وقدم عددًا من الاقتراحات على إدارة القلعة البيضاء، من بينها تأجيل المباراة لحين انتهاء الفريقين من المباريات المتبقية لهما من الدور الأول، بينما رفضت إدارة الزمالك جميع الاقتراحات وتمسكت بموقفها وبجميع مطالبها.

وأكدت إدارة الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم لن يخوض مباراة الأهلي أو أي مباراة بالدور الثاني إلا بعد تنفيذ المطالب التي تقدمت بها الإدارة من خلال البيان الذي صدر الإثنين الماضي.

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