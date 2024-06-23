الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"توفير أقل القليل من الدواء.. المصابون بالسرطان يعانون فى قطاع غزة" (فيديو)

الدواء
الدواء

الحديث هذه المرة عن أوضاع الفلسطينيين المأساوية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل مختلف، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي يعاني الفلسطينيون من أوضاع معيشية لا إنسانية إضافة إلى نزوحهم من منازلهم وأسلحة جيش الاحتلال تلاحقهم في القطاع.

 

فهناك معاناة أخرى ضاعفت من قسوة أوضاعهم، هي معاناة الفلسطينيين المصابين بالسرطان في مخيم النصيرات للاجئين، والذين لا يجدون من الدواء ما يكفي لتخفيف آلامهم جراء الإصابة بهذا المرض بسبب إغلاق المعابر مع قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال.

 

نقص الدواء والرعاية الطبية بسبب العدوان الإسرائيلى

ومع نقص الدواء والرعاية الطبية بسبب العدوان الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات وحياة الفلسطينيين فإن قطاع غزة يعاني قبل هذا العدوان من عدم وجود مستشفى مخصص لعلاج مرضى السرطان.

 

فمرضى السرطان في قطاع غزة هم أيضا لهم أمنياتهم كسائر الفلسطينيين في القطاع فهم يحلمون بتوفير أقل القليل من علاجهم.

 

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "توفير أقل القليل من الدواء.. المصابون بالسرطان يعانون في قطاع غزة".

غزة قطاع غزة المصابون بالسرطان يعانون توفير أقل القليل من الدواء الدواء أوضاع الفلسطينيين المأساوية

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