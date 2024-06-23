الحكم على متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل.. 21 يوليو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد محمود، اليوم الأحد، قرارًا بحجز الحكم على عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل، لجلسة 21 يوليو المقبل.



تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها في الشارع فقد فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وخطف أحدهما حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجني عليها عليهما.