الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025

رابط تقديم الصف الأول
رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية  2024 - 202

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من اولياء أمور الطلاب الراغبين فى تقديم ابنائهم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك عبر محركات البحث جوجل.

يستعرض "الدستور" خلال التقرير التالى جميع تفاصيل التقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية  2024 - 2025

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية  2024 - 2025

منذ الأول من يونيو الحالي، بدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقى طلبات التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الاطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، وتستمر تلقي طلبات التقديم حتى نهاية يونيو 2024.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بـ تقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.

هل نجحت وزارة التعليم فى السيطرة على تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية؟

مواعيد تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

من خلال الموقع الإلكتروني، اعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدأ مرحلة التحويلات بين طلاب باقي الصفوف التعليمية في الأول من يوليو المقبل ولمدة شهر ونصف.

 وذلك عقب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لتلقي طلبات التقديم  للصف الأول الابتدائي 2024 ورياض الأطفال لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا

يتم التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي القادم 2024\2025.

txt

هل نجحت وزارة التعليم فى السيطرة على تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية؟

 

الأوراق المطلوبة في التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة في التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، وهي شهادة ميلاد الطفل «المميكنة كمبيوتر» والشهادة الأصلية للاطلاع عليها، وصورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر على أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها وصور فوتوغرافية حديثة للطفل، ما يثبت محل الإقامة (إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد إيجار موثق من عام سابق).

استمرار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان في البحيرة

استمرار تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية على مستوى الجمهورية

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي لمدارس الحكومية طلاب المدارس الحكومية العام الدراسي الجديد 2024 2025 الصف الأول الابتدائي مرحلة التحويلات بين طلاب وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مواد متعلقة

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية والمستندات المطلوبة

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

متي ينتهي التقديم للصف الأول الإبتدائي 2024

أوراق تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024 للعام الدراسي الجديد

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 والشروط المطلوبة

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية واللغات

"التعليم" تستعد للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بمدارس اللغات

الأكثر قراءة

التحقيق فى تعدى طالب خليجى على مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة

برسالة هاتفية.. الزمالك يُبلغ لاعبيه عدم خوض مباراة القمة

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

توجيه عاجل من محافظ أسيوط بشأن مشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة