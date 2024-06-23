رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من اولياء أمور الطلاب الراغبين فى تقديم ابنائهم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك عبر محركات البحث جوجل.

يستعرض "الدستور" خلال التقرير التالى جميع تفاصيل التقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025

منذ الأول من يونيو الحالي، بدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقى طلبات التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الاطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، وتستمر تلقي طلبات التقديم حتى نهاية يونيو 2024.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بـ تقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.

مواعيد تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

من خلال الموقع الإلكتروني، اعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدأ مرحلة التحويلات بين طلاب باقي الصفوف التعليمية في الأول من يوليو المقبل ولمدة شهر ونصف.

وذلك عقب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لتلقي طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ورياض الأطفال لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا

يتم التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي القادم 2024\2025.

الأوراق المطلوبة في التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة في التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، وهي شهادة ميلاد الطفل «المميكنة كمبيوتر» والشهادة الأصلية للاطلاع عليها، وصورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر على أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها وصور فوتوغرافية حديثة للطفل، ما يثبت محل الإقامة (إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد إيجار موثق من عام سابق).