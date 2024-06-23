الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"في يومها العالمي".. تعرف على شروط وإجراءات الحصول على الخدمة العامة

يوم الخدمة العامة
يوم الخدمة العامة

يحتفل العالم في 23 يونيو من كل عام بيوم الخدمة العامة، تقديرًا لمساهمة الموظفين العموميين في جميع أنحاء العالم في بناء مجتمعاتهم وتكريما لجهودهم.

وبهذه المناسبة قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد ​الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا (الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ) لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل محو الأمية – تنظيم الأسرة – مبادرات الوزارة، حياة كريمة، برنامج وعى، برنامج فرصة، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجة، الخدمات التعليمية، وخدمات طفولة  وغيرها لمواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية، حيث يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة (التموين – التأمينات – العدل – البنوك – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها) وذلك لسد العجز الوظيفى به والارتقاء بمنظومة العمل.
 

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الشروط والأحكام


الانتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج.

 صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته.

حصول شباب الخرجين من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

 

إجراءات الحصول على الخدمة


​- يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعى مرتين سنويا لخريجى الدور الأول والثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقا لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل (خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، وخريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير).

ويتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الاجتماعية والتى تقوم باستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات التالية:-

1.صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظمومة  التسجيل الإلكترونى للوزارة "نموذج تسجيل مكلف".

2. صورة الرقم القومى (2 صورة ).

3. صورة المؤهل الدراسى (2 صورة ).

4. صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور  ( 2 صورة ).

5. 3 صور شخصية.

وأكدت الوزارة، ضرورة يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذى يرغب فى الالتحاق به، ويتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

وأشارت إلى أنه يتم منح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين.

الخدمة العامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خريجي الجامعات تنظيم الأسرة تنمية المجتمعات

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