الأحد 23 يونيو 2024
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محافظ المنوفية: 242 درجة القبول بالثانوي العام والرياضي و225 للصناعي و157 للتجاري

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوى العام والثانوي الفني والخدمات للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضي (242) درجة، والثانوى العام الخاص (225) درجة، والثانوي العام خدمات بمصروفات (220) درجة.

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن التنسيق شمل المدارس الصناعية نظام ثلاث سنوات بمجموع (225) درجة، و(205) درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة ومدرسة بهواش الصناعية بمنوف ومدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا( بنين )، و( 210 ) درجة  لمدارس السادات الصناعية المشتركة ومدرسة بهواش الصناعية بمنوف ومدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا ( بنات )، ومدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع ( 205 ) درجة  ، ومدرسة  الشهيد عبد الله عبد المولى الزخرفية، ومدرسة بهواش الصناعية، ومدرسة السادات المشتركة وشبرا بخوم الصناعية، وعبد المحسن هلال الصناعية ببركة السبع" خدمات بمصروفات " ( 195 ) درجة. 
كما شمل التنسيق المدارس الفنية الصناعية ثلاث سنوات خدمات بمصروفات ( 210 ) درجة والمدارس الزراعية ثلاث سنوات ( 200 ) درجة والمدارس الزراعية ثلاث سنوات خدمات بمصروفات ( 193) درجة والمدارس الزراعية ثلاث سنوات " السادات - بركة السبع " مدارس ملحقة ( 200 ) درجة، ومدرسة قويسنا الزراعية ( 205) درجة، والمدارس التجارية ثلاث سنوات ( 157) درجة، والمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات الخطاطبة ( 140) درجة، ومدارس التجاري العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات ( 140) درجة.
فيما تضمن التنسيق المدرسة الفندقية بشبين الكوم ( 235) درجة، والمدرسة الفندقية بقويسنا ( 230) درجة، والمدارس التجارية نظام  3+ 2  (متقدم ) ( 198) درجة، و( 215 ) درجة بمدارس التعليم الفندقي خدمات بمصروفات، ومدارس التعليم الصناعي المزدوج بالسادات ( 220) درجة، والتعليم الزراعي المزدوج ( 200) درجة، والتعليم التجاري المزدوج بالسادات (220) درجة، والتعليم المزدوج التجاري ببهناي  بالباجور ( 200) درجة، والتعليم الصناعي المزدوج بباقي الإدارات ( 210 ) درجة. 
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه التام  على الإرتقاء  ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

محافظ المنوفية درجات القبول بالثانوي العام اعتماد قبول تنسيق الثانوية العامة بالمنوفية محافظة المنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

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