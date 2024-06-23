كاتب صحفى: مصر تستضيف حوالى 1100 طالب فلسطينى

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن هناك توجيهات على أعلى مستوى من القيادة السياسية المصرية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للطلاب الفلسطينيين الذين تأثروا بأحداث غزة، ولديهم فراغ تعليمي الآن، مؤكدًا أن غزة غير صالحة للحياة.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تقوم ممثلة في وزارة التربية والتعليم باستضافة حوالي 1100 طالب فلسطيني، يؤدون امتحانات الثانوية العامة جنبًا إلى جنب مع أشقائهم المصريين.

مصر عملت على حشد الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر دائمًا لا تتخلى عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أنها تمثل الملاذ الآمن دائمًا لجميع الدول العربية، وعملت على حشد الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.