محافظ الغربية يشارك فى زراعة أشجار بحى أول وثان طنطا

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، عمال حي أول وثان طنطا في زراعة عدد من أشجار الزينة بطنطا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

فقام المحافظ والعمال بغرس الأشجار في شارع حافظ وهبي بحي أول طنطا وبكورنيش طنطا بحي ثان طنطا.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في زراعة الأشجار في كل المراكز والمدن والأحياء، من خلال كل الجهات، مشيرًا إلى أن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ما تمت زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تمت زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والأستاذ عبدالعظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.

وشدد رحمي على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من رصف طريق عزبة شعبان، ويوجه باستمرار تشجير مداخل القرى والمحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة ورفع كفاءة الجزر الوسطي لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

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