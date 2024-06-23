منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يهزم المغرب ويتأهل لنهائي البطولة الإفريقية

نجح المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، في التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره المغرب صاحب الأرض والجمهور في لقاء نصف النهائي بنتيجة 2/0، ليتأهل للمباراة النهائية ويقترب خطوة من اللقب.

وينتظر منتخب مصر في النهائي، الفائز من مواجهة نيجيريا وكاب فيردي في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب موريشيوس بنتيجة “2-0“، بينما تأهل المغرب بعد الفوز على كينيا بنتيجة “2-0“.

وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة حيث حقق الفوز في مباراتين، ففاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة “2-0“ كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة “2-0“.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.