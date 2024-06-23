الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصة الكاملة لواقعة تعدي شقيق كهربا على رضا البحراوي

شقيق كهربا
شقيق كهربا

في أقل من أسبوعين أنهت نيابة المعادي الجزئية تحقيقاتها في قضية اتهام فتحي عبد المنعم، شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا بالتعدي على المطرب رضا البحراوي خلال خروجهم من إحدى الحفلات على باخرة سياحية.

إحالة لمحاكمة عاجلة

وقررت النيابة إحالة المتهمين الثلاثة إلى محاكمة عاجلة بتهمة التعدي على البحراوي وسبه وقدفه وتكسير سيارته والبلطجة وحيازة سلاح والتعدي على منشأة سياحية.

وتم تحديد جلسة اليوم الأحد؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة وحضر المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، وبتوكيل رسمي تنازل المحامي محمد مصطفى إبراهيم، دفاع المطرب رضا البحراوي عن تهم التعدي عليه بالسب والقذف وتكسير سيارته بدون مقابل.
وتابع أن هناك تهم أخرى لا يجوز التصالح فيها وهي البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية ما زالت تطارد المتهمين.


دفاع المتهمين ينفى تهمة البلطجة

وتمثلت مرافعة دفاع المتهمين في نفي حدوث الواقعة وأنها مجرد مشاجرة عادية لفظية دون أي أعمال بلطجة، وتم رفع الجلسة للقرار.

تحقيقات النيابة في مشاجرة شقيق كهربا

وجاء في أوراق التحقيقات أنه في يوم 11 يونيو الماضي، خلال تواجد شقيق كهرباء النيابة كشفت أن رضا البحراوي كان يحيي حفلًا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق كهربا بالحفلة، وأن سبب المشاجرة، يرجع إلى أن المطرب رضا البحراوي لم يُحيي شقيق محمود كهربا، خلال دخوله الحفل مما أثار حفيظته.

جاء في اعترافات المتهم أن المغني الشعبي رضا البحراوي، خلال إحيائه الحفل نظر له باحتقار ما أثار غضبه وقلل منه أمام الموجودين وقاله له: "هستناك بره"، وبالفعل تعدى عليه عقب خروجه من الحفل بـ"حديدة" وهشم سيارته، وذلك بمساعدة آخرين، فوجهت له النيابة تهمة البلطجة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وقررت النيابة حبس شقيق كهربا، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والكشف الظاهري، وانتداب لجنة هندسية لفحص سيارة رضا البحراوي وحصر التلفيات.

المطرب رضا البحراوي فتحي عبد المنعم شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا

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