ماذا يقرأ الغرب؟.. قوائم الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع

تختلف قائمة الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي، فإن أعمال بعض المؤلفين مثل الكاتبة إميلي هنري وروايتها "قصة مُضحكة"، تراجعت عن تصدرها المراكز الأولى في قوائم الكتب الأولى، ونستعرض في التقريرالتالي، ماذا يقرأ الغرب؟ من خلال نظرة إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع وفقًا لموقع الكتب bookriot.

ماذا يقرأ الغرب؟ الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع

كما انتقلت رواية "فقط للصيف" لـ آبي خيمينيز، من كونها مدرجة في جميع القوائم الخمس الأكثر مبيعًا الأسبوع الماضي إلى عدم المشاركة في هذه المنافسة هذا الأسبوع.

رواية الثوران

وتكشف القائمة للكتب الأكثر مبيعًا، عن بعض الإصدارات الحديثة، منها Eruption، عن الثوران البركاني التاريخي الذي أوشك على تدمير جزيرة هاواي، لمايكل كرايتون وجيمس باترسون.

هناك أيضًا رواية جديدة بعنوان Leather & Lark من تأليف برين ويفر، هو عبارة عن الجزء الثاني في ثلاثية رومانسية مظلمة بدأت مع رواية Butcher & Blackbird.

رواية أشباح كامينو

كما تصدرت أيضًا رواية "أشباح كامينو" لجون جريشام، قائمة هذا الأسبوع للكتب الأكثر مبيعًا والتي تدور حول ميرسر مان، كاتبة مشهورة من جزيرة كامينو، عادت إلى الشاطئ لتتزوج من صديقها توماس في حفل على شاطئ البحر، حيث تقابلهم الكثير من المفاجأت.

المجموعة القصصية “أكثر قتامة”

وهي مجموعة من القصص للكاتب ستيفن كينج، وهي من الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، وتبدأ هذه المجموعة الجديدة المكونة من 12 قصة مع حكاية رجلان عاديان من بلدة صغيرة في ولاية ماين، وكيف أصبحا مشهورين بين عشية وضحاها تقريبًا؛ أحدهما كاتب والآخر فنان، لقد أنكروا وجود أي لغز في حكايتهما، ولكن بعد وفاتهم، اكتشف ابن الكاتب دفترًا يبدو أنه يشرح سر نجاحهم، وفي مجموعته القصصية، يقدم كينج قصصه حاول جاهدًا "إظهار العالم الحقيقي كما هو".

وتأتي قائمة الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع وفقًا لقوائم، نيويورك تايمز، ومخطط أمازون للعشرة كتب الأوائل، سواء الخيالية أو الواقعية؛ والكتب العشرة الأكثر مبيعًا في منصة Indie.

وإليك نظرة على الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع:

الثوران لمايكل كريشتون وجيمس باترسون.

أشباح كامينو لجون جريشام.

"المرأة" لكريستين هانا.

"أكثر قتامة".. مجموعة قصصية للكاتب ستيفن كينج.

"محكمة الشوك والورود" للكاتبة سارة جيه ماس.

Leather & Lark من تأليف برين ويفر.

قصة مضحكة لإميلي هنري.

الجيل القلق لـ جوناثان هايدت.

شيطان الاضطرابات: عن الغطرسة، والحسرة، والبطولة في فجر الحرب الأهلية لإريك لارسون.

"الجسد يحافظ على النتيجة" لبيسيل فان دير كولك.

"الرماد والملك الملعون بالنجوم" لكاريسا برودبنت.