الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم "جحر الفئران" على المسرح الصغير.. الأربعاء

بوستر فيلم حجر الفئران
بوستر فيلم حجر الفئران

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى عرض جديد لنادى السينما لفيلم "جحر الفئران" من تأليف وإخراج محمد السمان وبطولة رنا خطاب وذلك في السابعه مساء الأربعاء المقبل الموافق 26 يونيو علي المسرح الصغير.

نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم "جحر الفئران" على المسرح الصغير

فيلم حجر الفئران، اجتماعي إنتاج 2023 و مدته 90 دقيقه، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي حول شابة تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير وإستقرار أسرتها بالكامل.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم لقاء مفتوح مع مخرج الفيلم محمد السمان والبطلة رنا خطاب.

ويعتبر الفيلم إهداء من شركة التوزيع السينمائي MAD solutions  لدار الأوبرا المصرية،فى إطار اهتمام الثقافه المصرية بمختلف مجالات الإبداع.

فى نفس السياق نال فيلم "حجر الفئران"، إشادة كبيرة من النقاد والجمهور بعد عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ومهرجان عمان السينمائي الدولي حيث حصلت الفنانة رنا خطاب على جائزة أحسن ممثلة ، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي .

سينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية 

الجدير بالذكر أن سينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية عرضت مؤخرًا عدة أفلام منها الفيلم الروائى القصير "فرصة تانية" إخراج إبرام سمير، الذي يتناول قصة علاء الذى لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه، ويقرر أن يثبت لنفسه وللآخرين بقدرته على الوصول إلى هدفه.

وكذلك الفيلم الروائى القصير "اثنين ونصف" إخراج عصام حيضر الذي يتناول قصة شاب يقضى وقتًا مع حبيبته فى منزله ولكن الأمورلاتحقق بالشكل المألوف، إضافة إلى عرض فيلم "بقعة سودة" والذي يتناول قصة شاب يدخل فى صراع نفسى مع ذاته عندما يتم توجيه سؤال له من إحدى الفتيات التى أعجب بها عن عمله، إخراج أحمد شمس. 

سينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية سينما الإبداع الأوبرا حجر الفئران فيلم حجر الفئران المسرح الصغير

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