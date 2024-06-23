الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يشدد على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من عمليات الرصف

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستكمال جولاته الصباحية بمتابعة استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) وتفقد  الشوارع المقترح  رصفها بحي ثان ومركز طنطا خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

بدأت الجولة بمتابعة المحافظ أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) وشدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصف بالطريق مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

واستمرت الجولة بتفقد الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وخلال الجولة أشاد المحافظ بجهود مركز ومدينة طنطا بتشجير مداخل القرى للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ موجها باستمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمداخل القرى في إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، مؤكدا أن المحافظة قامت بوضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

محافظ الغربية عزبة شعبان الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030 رفع كفاءة وإعادة رصف المحاور الرئيسية متنفسا طبيعيا للمواطنين

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