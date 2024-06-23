كولر يطالب لاعبى الأهلى بتجاهل أزمة مباراة القمة والتركيز فى التدريبات

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلى، من لاعبيه، الجدية في التدريبات، استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة القمة 128 بالجولة الـ27 من منافسات الدوري الممتاز.

ورفض كولر نغمة تأجيل المباراة إلا بعد وصول قرار رسمي، وطلب من اللاعبين ضرورة التركيز بنسبة 100% لمواجهة الغريم التقليدي، من أجل تعويض خسارة مباراة الدور الأول وأيضا مواصلة الزحف نحو استعادة صدارة الدوري.

وكشف مصدر مسئول عن أن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، الموجود في رحلة علاجية بفرنسا أجرى اتصالا هاتفيا بالسويسري مارسيل كولر عن طريق خالد بيبو، مدير الكرة، طلب خلالها تجاهل أي شيء يتردد على السوشيال ميديا حول مباراة القمة.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي شدد على أن إدارة النادي لا تتعامل إلا مع الخطابات الرسمية وضرورة التركيز في برنامجه الفني والبدني مع اللاعبين لحين موعد المباراة.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد للخطيب أنه يتعامل بمنتهى الجدية مع اللاعبين وأن المباراة قائمة وفي حالة صدور أي قرار رسمي بتأجيل اللقاء أو الحصول على 3 نقاط سوف يخوض ودية بين اللاعبين وفريق الأمل بالنادي للحفاظ علي برنامجه التدريبي لجميع اللاعبين.

الأهلى يتمسك بحكام أجانب لمباريات الزمالك وبيراميدز

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي كانت قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة عقب لقاء الداخلية تطالب فيه التأكيد على موقفها بضرورة استقدام حكام أجانب لمبارتى الفريق أمام الزمالك وبيراميدز اللتين تعدان فاصلتين في مشوار الفريق للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.