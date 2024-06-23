يرصد موقع “الدستور” في تقريره المراجعة النهائية في مادة الفرنساوي للثانوية العامة 2024 ، للتسهيل على الطلاب قبل آداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية لمادة الفرنساوي.

ويمكنك الآن الدخول عبر الرابط الإلكتروني ومراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024 بالفيديو

المراجعة النهائية في مادة الفرنساوي للثانوية العامة 2024 بالفيديو

توزيع درجات مادة الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024

وتأتي توزيع درجات الثانوية العامة 2024 على هذا النحو:

مادة اللغات الأجنبية الثانية

المجموع الكلي: 40 درجة

الأسئلة المقالية: سؤالان

الاختيار من متعدد: 29 سؤالًا

إجمالي عدد الأسئلة: 31 سؤالًا

مواد اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية)

سيتم توزيع درجات اللغات الأجنبية الثانية وفقًا للمعايير نفسها، مع تفاصيل محددة لكل لغة.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية 2024

من المقرر أن يضم امتحان اللغة الفرنسية، 30 سؤالا مثل العام الماضي، مقسمة كالتالي:-

- 30 سؤالا بـ40 درجة.

- 29 سؤال اختياري بـ34 درجة.

- 2 سؤال مقالي بـ6 درجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالًا، منها سؤالين مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل (الفرنسية، والأسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية)، ويتم الإجابة عنها فى ساعتين بواقع 40 درجة.

موعد امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية في اللغة الفرنسية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

ويتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.