المتحدث باسم الأونروا: 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 69% من المباني المدرسية التي كان يذهب إليها النازحون في غزة تعرضت للقصف وتضررت بشكل مباشر.

من جانبه قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحسد عليه بالمرة، حيث إن فقدان المناعة أصبح خطرًا يهدد الكثير من الفلسطينيين، فلم تعد أجسامهم مقاومة للأمراض بسبب سوء التغذية.

ونوه، "أبوحسنة"، عبر مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، خاصة الأطفال ما بين 2 و5 سنوات.

وأشار إلى أن ما يدخل لقطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يتعدى نسبة الـ10%، مطالبًا بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة والمجاعة التي باتت تهدد كل من في القطاع، خاصة في مناطق الشمال.

وتابع أن الوضع في القطاع أصبح معقد للغاية على كل المستويات، وبالتالي لا بد من تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، حيث إن كل تأخير في يوم واحد لوقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى معاناة تستمر لشهور وسنوات طويلة لن نستطيع أن نعالج فيها الأمر.