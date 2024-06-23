تقرير يكشف موقف مبابى من المشاركة مع ريال مدريد فى السوبر الأوروبى

كشفت تقارير صحفية عن موقف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد جديد، من المشاركة في كأس السوبر الأوروبي بعد إصابته القوية في كسر بالأنف خلال يورو 2024.

ويلعب ريال مدريد ضد أتالانتا الإيطالي بطل الدوري الأوروبي، 14 أغسطس المقبل في كأس السوبر الأوروبي المُقرر إقامتها في ملعب وارسو الوطني في وارسو، بولندا.

وكان كيليان مبابي قد تعرّض لإصابة قوية وخطيرة خلال مشاركته في مباراة فرنسا أمام النمسا، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة 90 من زمن اللقاء، استبدال مبابي؛ بسبب إصابته في الأنف وتعرّضه لنزيف شديد، والتي اتضح فيما بعد أنه تعرّض لكسر في الأنف.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، أن حتى لو خضع كيليان مبابي إلى عملية جراحية في أنفه بعد إنتهاء بطولة أمم أوروبا، فإن مشاركته في كأس السوبر الأوروبي ليست في خطر.

وغاب مبابي عن لقاء هولندا في الجولة الثانية، حيث جلس على مقاعد بدلاء فريقه بالقناع ولم يشارك في اللقاء.

ومن المتوقع أن يعود مبابي ضد بولندا في اللقاء الحاسم للتأهل لدور الـ 16 حيث يحتاج الديوك للفوز أو التعادل للتأهل للدور الثاني.