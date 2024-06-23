"ميتا" تعلن عن جوائز للابتكارات المؤثرة في دعم شركات الذكاء الاصطناعي بأفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق جوائز "ميتا لاما" (نموذج "ميتا" لمعالجة اللغات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي) للابتكارات المؤثرة، في خطوة تهدف إلى التأكيد على التزامها المستمرّ بالأبحاث العلمية المفتوحة وتحفيز المطوّرين ضمن كافة القطاعات على الابتكار وتصميم المنتجات والحلول المبتكرة، مستفيدين من التطوّرات التكنولوجية السريعة ووتيرة النمو الاقتصادي الحالي.

وتهدف جوائز "ميتا لاما" للابتكارات المؤثرة إلى دعم الشركات القائمة في كافة أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، والتي تستخدم نموذجي "لاما 2" و"لاما 3" لتحقيق أثر اجتماعي ملحوظ.

وتسهم هذه الجوائز المبتكرة التي تصل قيمتها إلى 35 ألف دولار أمريكي في تحديد وتمكين الشركات التي تستخدم نموذج "لاما" لمعالجة اللغات الضخمة كإحدى الأدوات الأساسية في عملها اليومي لإيجاد الحلول الفعّالة والسريعة للتحديات التي تواجهها المنطقة.

وتأتي هذه الجوائز في إطار برنامج تقييم عالمي ومفتوح لكافة الدول في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا. ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه الجوائز تسليط الضوء على مدى أهمية نموذج "لاما 2" أو نموذج "لاما 3" في مواجهة مشاكل محدّدة ضمن النطاق الجغرافي الخاصّ بأعمالهم اليومية:

● التعليم: الاستفادة من نموذج "لاما" لتحسين نتائج التعلّم وتسهيل الحصول على خدمات التعليم بأعلى معايير الجودة وتعزيز تجربة التعليم. وقد تتضمّن التطبيقات دروسًا خاصّة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومنصّات تعليم مصمّمة لتلبية مختلف الاحتياجات وأدوات ذكية لطاقم التدريس.

● الخدمات العامة: استخدام نموذج "لاما" لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في الخدمات الحكومية. وقد تتضمّن التطبيقات على سبيل المثال لا الحصر حلولًا لتعزيز مشاركة المواطنين وتحليل البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأجهزة المساعدة الافتراضية لتسهيل المعاملات الحكومية.

● الرعاية الصحية: تطويع نموذج "لاما" لتحسين النتائج الصحية وتسهيل العمليات السريرية والارتقاء بتجربة المرضى. وقد يشمل ذلك أدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أدوات ذكية للعاملين في مجال الرعاية الصحية أو منصّات طبية مصمّمة لتلبية مختلف الاحتياجات.

● السلامة والأمن: استخدام نموذج "لاما" للتوصّل إلى حلول مبتكرة لتعزيز السلامة العامة والحدّ من عمليات الاحتيال وحماية الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر. ويُذكر على سبيل المثال الكشف عن عمليات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة للاستجابة لحالات الطوارئ والتحليلات القائمة على التنبؤ للحدّ من ارتكاب الجرائم.

كيفية تقديم الطلبات

يمكن للراغبين بالمشاركة في جوائز "ميتا لاما" للابتكارات المؤثرة تقديم طلباتهم في الفترة بين الاثنين 17 يونيو والجمعة 26 يوليو 2024. ويُرجى من كافة الشركات القائمة في الدول المؤهلة للمشاركة في هذه الجوائز تقديم طلباتها خلال هذه الفترة. وسيجري تقييم كافة الطلبات وفقًا لمعايير محدّدة تنظر في ما يلي:

● إثبات فائدة نموذج "لاما": يجب أن يكون نموذج "لاما" من الركائز الأساسية للمشروع أو المنتج قيد التقييم، على أن تكون فائدته محدّدة بوضوح. ويتعيّن على المتقدّمين بطلبات المشاركة في هذا التقييم الإشارة إلى مرجع عام يؤكد استخدامهم لنموذج "لاما" (على سبيل المثال مشاركة مدوّنة، مقال صحفي أو مستودع "جيت هاب" للإشارة إلى كيفية استخدام نموذج "لاما" في إطار المشروع أو المنتج المحدّد).

● إمكانية التطبيق: يجب أن يكون الحلّ المقترح قادر بشكل يمكن قياسه على معالجة التحدّي الخاصّ بالمسار المحدّد لكلّ مشارك.

● الأثر: يجب أن يتضمّن الحلّ المقترح رؤية واضحة لأثره المتوقّع على المشكلة المطروحة بشكل عام ويقدّم فائدة اجتماعية يمكن قياسها. وقد يشمل ذلك مدى إمكانية تطبيق الحلّ المقترح ضمن مختلف المناطق الجغرافية أو تلبية احتياجات عدد أكبر من المجتمعات أو ما شابه ذلك.

● المسؤولية: سوف يحظى الفائزون المثاليون بفرصة تسليط الضوء على كيفية تطبيقهم لإرشادات الاستخدام المسؤول عند تطوير مشروعهم أو منتجهم.

وسيجري إعلام الفائزين بحلول شهر سبتمبر 2024، في حين أنّ المرشّحين النهائيين والمتنافسين على المراكز الأولى سيتلقون إشعارًا بحلول شهر سبتمبر 2024 أو ما بعده. وتأمل "ميتا" من الشركات الراغبة بتقديم طلبات المشاركة لتسليط الضوء على دور نموذج "لاما" في معالجة المشاكل المطروحة تقديم طلباتها قبل انقضاء الفترة المخصّصة لتقديم الطلبات، علمًا أنها ستقوم بتزويد كافة التفاصيل المرتبطة بهذه الجوائز في وقت لاحق.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصّة بهذه الجوائز.