الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": دخول محدود لشاحنات الوقود لغزة عبر معبر كرم أبوسالم

شاحنات الوقود لغزة
شاحنات الوقود لغزة

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن المشهد لم يختلف كثيرًا عن حالة الجمود التي يفرضها جيش الاحتلال في حصار قطاع غزة، خاصة أن هذه الأيام قد شهدت حصارًا وتضييقًا على دخول المساعدات المصرية والدولية عبر معبر كرم أبوسالم.

دخول عدد من شاحنات الغاز والسولار والوقود

وأضاف المطعني، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا اليوم دخول عدد من شاحنات الغاز والسولار والوقود بشكل عام صوب معبر كرم أبوسالم، حيث دخلت 4 شاحنات من الغاز وثلاث شاحنات من السولار، وشاحنة واحدة من البنزين، وهي حصيلة أولية توجهت للمعبر.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن جيش الاحتلال يواصل فرض القيود والسياسة العقابية على المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن شاحنات الوقود شهدت دخولًا محدودًا آخرها يوم الخميس الماضي.

معبر كرم أبو سالم غزة دخول محدود لشاحنات الوقود شاحنات الوقود القاهرة الإخبارية رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح

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