الثانوية العامة 2024.. عدد أسئلة امتحان مادة الفرنساوي اللغة الأجنبي الثانية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 عن عدد اسئلة امتحان مادة الفرنساوي قبل امتحان يوم الثلاثاء المقبل وتنشر الدستور خلال التقرير التالي عدد الاسئلة لمادة الفرنساوي وهي كالتالي :

مواصفات امتحان الفرنساوي اللغة الاجنبية الثانية 2024

الاختياري:-

وثيقة: 4 اسئلة - 4 درجات

وثيقة تاني: 4 اسئلة - 4 درجات

مواقف: 4 اسئلة - 4 درجات

القواعد ( الجرامر ): 8 اسئلة - 8 درجات

*( 20 سؤال - 20 درجة )*

المقالي:-

الايميل: 4 درجات

الموضوع: لا يقل عن 25 كلمة أو 6 جمل - 6 درجات

( 10 درجات )

الاجمالي ( 30 درجة )

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انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024: الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا