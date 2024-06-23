أستاذ علوم سياسية: الوضع فى غزة يشكل كارثة كبيرة والأهالى يعانون من الجوع

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن مخطط الإبادة الجماعية الذي تنتهجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مستمرًا.

وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الوضع في غزة يشكل كارثة كبيرة، والأهالي في غزة يعانون من الجوع، مع توقف دخول المساعدات الإنسانية والطبية من الجانب الإسرائيلي إلى القطاع، الأمر الذي يحتاج إلى التدخل الفوري لإنقاذ الشعب.

شمال قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن شمال قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية وانتشارًا واسعًا للمجاعة، لافتًا إلى أن المواطن الفلسطيني يعاني من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص في المستلزمات الطبية.