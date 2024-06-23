طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يبتكرون تطبيقًا لمراقبة الحضور والغياب

نجح طلاب بكلية علوم الحاسب والمعلومات بـجامعة مصر للمعلوماتية، في ابتكار وتصميم تطبيق Loc": Location-Based Attendance"، والذي يدعم مراقبة وتتبع حضور الطلاب وغيابهم من خلال تسخير أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) والذي طرح فكرته وتقنية تنفيذه الدكتورة هدى مختار عميد الكلية.

وسجلت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، التطبيق بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات(إيتيدا)، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والأدبية للتطبيق الذي تم ابتكاره وتصميمه تحت إشراف الدكتورة هدى مختار عميد الكلية.

من جهتها؛ قالت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية:"بكل فخر استطاع كل من نور الهدى هاني وأحمد سامح الطالبين بالفرقة الثانية بالكلية من تطوير هذا المشروع المبتكر والذى جرى تنفيذه تحت إشراف الدكتور أحمد سلامة والمعيدة نورهان النجار".

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعرض خبرة أعضاء هيئة التدريس في صياغة حلول مبتكرة تعالج تحديات العالم الحقيقي.

وأوضحت الدكتورة هدى مختار، أن هذا التطبيق يوفر بيانات وتحليلات حضور وغياب الطلاب في وقتها الحقيقي بشكل سهل الاستخدام، حيث يمد أعضاء هيئة التدريس بهذه المعلومات مع دمجها بأدوات تحليل البيانات والتصور العام للحضور والغياب وعرضها بشكل فعال.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16برنامجاًا تعليمياً متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.