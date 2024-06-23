نجوى كرم تتصدر X وتحيي ثاني حفلات جولتها الغنائية في السويد

انتهت النجمة نجوى كرم من كافة التجهيزات والبروفات الخاصة بحفلها المقرر إقامته مساء اليوم، بمدينة ستوكهولم في السويد، رفقة فرقتها الموسيقية، وهو الحفل الثاني في جولتها الغنائية "NajwaStalgia" العالمية.

ومن المقرر أن تقدم نجوى خلال الحفل نخبة من اروع أغنياتها القديمة والحديثة كما تحتفل بنجاح أحدث ألبوماتها «كاريزما»، الذي قدمت خلاله 7 أغاني متنوعة، ومنها أغنيات زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما.

نجوى كرم تتصدر ترند X وتحيي ثاني حفلات جولتها الغنائية فى السويد

وفى السياق، استهلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم أولى حفلات الجولة العالمية "NajwaStalgia" من ألمانيا، مساء أمس السبت، على مسرح أوبرهاوزن، وذلك بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، الذي وصف الحفل بالحفل التاريخي لما احتوى من نجاحات متعددة.

أبدعت نجوى في نقل الجمهور الى حالات متعددة من الفرح، من خلال أغنياتها ومواويلها وايقاعات الدبكة اللبنانية، ما جعلها تتصدر تريند الموقع الشهير "X" من قبل صعودها على المسرح، واستمر خلال الحفل وبعده، واصفين الحفل بكلمات مؤثرة مثل "الحفل التاريخي" و حفل من الخيال، الى جانب عناوين متعددة مرفوقة بفيديوهات متعدد صورها الجمهور من الحفل ظهر مدى قوة الحفل وتميز نجوى كرم على المسرح برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

ومن المقرر أن تسافر نجوى، لتتوجه بعد ذلك الى محطتها التالية في المملكة المغربية الى مدينة الرباط لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 على مسرح منصة "النهضة" مساء الأربعاء المقبل الموافق 27 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن نجوى كرم تطرح أحدث أغنية جديدة خلال أيام تحمل اسم "تعا نقعد" على طريقة الفيديو كليب، بقيادة المخرج إياد خضرا.