الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشوب حرائق فى شمال شرق صفد بالجليل الأعلى عقب انفجار الطائرة المسيرة

جريدة الدستور

أفاد إعلام إسرائيلي بنشوب حرائق في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى عقب انفجار الطائرة المسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار إعلام إسرائيلي إلى تقارير عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة بمستوطنة في شمال شرق صفد بالجليل الأعلى.

فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في 3 مواقع

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في 3 مواقع بمستوطنات الجليل شمال إسرائيل بعد استهدافها بصواريخ ومسيرات.

وأفادت مراسلة القاهرة الإخبارية عن دوي انفجار في سهل الحولة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل واشتباه بوقوع إصابة مباشرة.

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