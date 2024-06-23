محافظ الجيزة: ضبط 2423 قضية تموينية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الأجهزة التتفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين.



واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.



وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط ٢٤٢٣ قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت ٢٠٥ أطنان لحوم وأسمدة و٤٢٦٤٦ وحدة مواد غذائية و٣٥٣٢ لتر زيت وسولار.



كما شملت المضبوطات ١٥٨٧ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.



كما تضمنت المضبوطات ٨٧ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل).



بالإضافة إلى ٢٥ قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص و٦ قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية وقضية للإستيلاء على أسمدة زراعية مدعمة وأخرى للإستيلاء على إسطوانات البوتاجاز وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد صباح أمس السبت، سير امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بعدد من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العملية الأمتحانية والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.



شملت جولة محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي الأورمان شيراتون الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية والشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث حرص علي الاطمئنان من الطلاب علي مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة.



وأكد المحافظ أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال الامتحانات والتي يؤديها هذا العام 87264 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة حيث تم تجهيز 192 لجنة أساسية على مستوى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة.



وخلال مرور المحافظ على اللجان، شدد على رؤساء اللجان بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، والتصدي لكل محاولات الغش واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنع دخول الطلاب اللجان الأمتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.



وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة بلى استمرار حالة التأهب ومنع أي مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع كافة مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الأمتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.



وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.