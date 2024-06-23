الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يرسل 20 ألف دولار للجبلاية لاستقدام طاقم تحكيم أجنبى للقمة

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك

أرسل نادي الأهلى 20 ألف دولار قيمة تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي، لـ مباراة القمة، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الثامنة والعشرين بـ"دوري نايل".

ويرفض الزمالك المشاركة في أي مباراة بـ"دوري نايل"، قبل خوض الأندية المنافسة في الدوري لجميع مبارياتها في الدور الأول، لذلك تواجه مباراة القمة صعوبة في إقامتها حال استمرار تمسك الزمالك بشروطه.

ومن جانبه أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لأي مباراة في الدوري تبلغ حوالى 20 ألف دولار.

 

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك في القمة 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة؛ وذلك بعد الفوز على فريق الداخلية أول أمس في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية التي أقيمت أول أمس.

أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الداخلية مرانًا استشفائيًّا في الجيم عقب انتهاء المحاضرة، تجنبًا لعدم الإرهاق.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا لبقية اللاعبين مع بداية فقرات المران. 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة مع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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