ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38273 طنا تشمل: 10764 طن يوريا و5800 طن مولاس و7871 طن أسمنت صب و13838 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34220 طن تشمل: 9823 طن حديد و5800 طن ذرة و2050 طن خشب زان و7547 طن قمح و6500 طن فول صويا و 2500 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 328 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 531 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1597 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39455 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131215 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3622 حركة.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018)، حيث قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات في دمياط.