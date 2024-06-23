الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38273 طنا تشمل: 10764 طن يوريا و5800 طن مولاس و7871 طن أسمنت صب و13838 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34220 طن تشمل: 9823 طن حديد و5800 طن ذرة و2050 طن خشب زان و7547 طن قمح و6500 طن فول صويا و  2500 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 328 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 531 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1597 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39455 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131215 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3622 حركة.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط  برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل  بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018)، حيث قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع العميد مهندس  أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات في دمياط.

ميناء دمياط سفن ميناء دمياط دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط البضائع العامة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

مفاجأة جديدة حول سبب وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق".. محامى "سائق أوبر" يفجّرها

مرادف «تتلظى» و«قوامين» وجمع «حليب».. هل معرفة الإجابة مهمة حقًا لطلاب الثانوية العامة؟

زوجة إمام عاشور أمام نيابة الشيخ زايد.. ما السبب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة