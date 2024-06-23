"الوثائقية" تستعد لعرض سلسلة "حكايات 30 يونيو"

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاءً بالذكرى الحادية عشرةلثورة الثلاثين من يونيو، إنتاجه وعرضه سلسلة وثائقية، بعنوان "حكايات 30 يونيو".

تفاصيل حكايات 30 يونيو

توثق أحداث تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، من خلال حكايات وشهادات لعددٍ من الكُتاب والصحفيين والإعلاميين والسياسيين، الذين يتطرقون إلى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأهم الجرائم التي ارتكبتها الجماعة، وصولًا إلى ثورة المصريين في الثلاثين من يونيو، وخطاب 3 يوليو التاريخي، الذي جاء استجابةً لإرادة الشعب المصري.

أفلام الوثائقية في شهر يونيو

وفي وقت سابق، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، عن إنتاج ٦ أفلام وثائقية جديدة، وعرضها على شاشة قناة «الوثائقية» خلال شهر يونيو. أول هذه الأفلام هو فيلم «التابعى.. أمير الصحافة»، الذى يوثّق سيرة أحد أهم رموز الصحافة المصرية فى القرن العشرين، الصحفى الكبير الراحل محمد التابعى، الذى لُقب بـ«أمير الصحافة».

ويتطرق الفيلم إلى المراحل المختلفة فى حياة «التابعى»، بدءًا من الميلاد والطفولة، مرورًا بمراحل تشكله وتكوينه فى مقتبل عمره، إلى جانب تسليط الضوء على أهم التجارب الصحفية التى أسهم فى تأسيسها ونجاحها.

تقدم قناة «الوثائقية»، كذلك، الموسم الثانى من السلسلة الوثائقية «الأعيان»، الذى يوثّق سيرة عدد من كبار عائلات المجتمع فى النصف الأول من القرن العشرين، ممن أدوا أدوارًا شديدة التأثير فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتسلط السلسلة الوثائقية الضوء على واقع الحياة فى مصر خلال هذه الفترة، على كل الأصعدة، من خلال وثائق وشهادات تظهر لأول مرة، ومشاهد درامية أُنتجت خصيصًا لهذه السلسلة، التى يأتى إنتاج وعرض موسمها الثانى استكمالًا لنجاح موسمها الأول.

أما فيلم «ضيوف مصر» فيوثق حياة عدد من الأفراد والعائلات ممن يحملون جنسيات متنوعة، عربية وإفريقية وأوروبية، ويقيمون على أرض مصر حاليًا، بعد أن اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب الحروب والاضطرابات السياسية والأمنية.

بينما يوثّق فيلم «معبر رفح» قصة المعبر الذى شغل العالم كله، باعتباره الشاهد على قصص العابرين والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطينى، وموقف الدولة المصرية الراسخ فى دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها.

وتتضمن قائمة الأفلام الجديدة المقرر عرضها على شاشة قناة «الوثائقية» قريبًا، فيلم «رحلة فى عالم فيلينى»، الذى يوثّق حياة المخرج الإيطالى الشهير فيدريكو فيلينى، الملقب بـ«مايسترو السينما السريالية»، ويعتبر أحد أشهر صانعى الأفلام فى القرن العشرين.

ويعرض الفيلم الوثائقى «نابليون والفن»، على شاشة قناة «الوثائقية» قريبًا، الذى يوثّق علاقة القائد الفرنسى الشهير نابليون بونابرت بالفنون والثقافة، وكيف استخدم تلك القوى الناعمة خلال فترة حكمه لفرنسا.

ويصطحب «نابليون والفن» مشاهديه فى جولة فريدة تمتد من متحف «اللوفر» فى باريس إلى أكاديمية الفنون الجميلة بميلانو فى إيطاليا.