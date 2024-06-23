رضا البحراوي يتنازل عن اتهام شقيق "كهربا" بالتعدي عليه

نظرت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة فتحي عبدالمنعم، شقيق لاعب الأهلي محمود كهربا، وآخرين في واقعة التعدي على المطرب رضا البحراوي بعد خروجهم من إحدى الحفلات بمنطقة المعادي.

إقرار دفاع رضا البحراوي بالتنازل

وقال المحامي محمد مصطفى إبراهيم، دفاع المطرب رضا البحراوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه أقر بالتصالح في محضر الجلسة عن موكله المجني عليه، موضحًا أنه تنازل عن تهمة التعدي عليه والسب والقذف وتكسير سيارته بدون مقابل.

وتابع أن هناك تهم أخرى لا يجوز التصالح فيها وهي البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية ما زالت تطارد المتهمين.

المحامي محمد مصطفى إبراهيم

طلبات دفاع المتهمين

وجاءت مرافعة دفاع المتهمين في نفي حدوث الواقعة وأنها مجرد مشاجرة عادية لفظية دون أي أعمال بلطجة، وتم رفع الجلسة للقرار.



تفاصيل تحقيقات النيابة

وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن رضا البحراوي كان يحيي حفلًا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق كهربا بالحفلة، وأن سبب المشاجرة، يرجع إلى أن المطرب رضا البحراوي لم يُحيي شقيق محمود كهربا، خلال دخوله الحفل مما أثار حفيظته.

جاء في اعترافات المتهم أن المغني الشعبي رضا البحراوي، خلال إحيائه الحفل نظر له باحتقار ما أثار غضبه وقلل منه أمام الموجودين وقاله له: "هستناك بره"، وبالفعل تعدى عليه عقب خروجه من الحفل بـ"حديدة" وهشم سيارته، وذلك بمساعدة آخرين، فوجهت له النيابة تهمة البلطجة وتعريض حياة الآخرين للخطر.



وقررت النيابة حبس شقيق كهربا، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والكشف الظاهري، وانتداب لجنة هندسية لفحص سيارة رضا البحراوي وحصر التلفيات.