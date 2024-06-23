أستاذ طب أطفال: فحص أكثر من 454 طفلًا ضمن مبادرة "الأمراض الوراثية لحديثى الولادة"

قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في مرحلتها الأولى تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبسترين، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت فحص أكثر من 454 ألف مولود منذ انطلاقها في 12 يوليو عام 2021.

وأضافت لمياء محسن، خلال حوار لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نقص هرمون الغدة الدرقية من أكثر الأمراض الوراثية شيوعًا، مضيفة أنه توجد أمراض وراثية أخرى تنتج من خلال أمراض التمثيل الغذائي، تحديدًا عدم تمثيل البروتينات أو تكسيرها، موضحًا أنّها عندما تتراكم هذه البروتينات تتسبب في الكثير من المضاعفات.

مبادرة "الأمراض الوراثية لحديثي الولادة" في الكشف المبكر عن الأمراض

وأشارت إلى أن الفرق بين المرحلة الأولى للمبادرة والثانية أن الأولى تشمل الأطفال المبسترين، موضحة أنهم الأطفال الذين يتمّ ولادتهم قبل الموعد الطبيعي لهم، أما المرحلة الثانية للمبادرة فستشمل كل الأطفال المولودين وستتعامل في كل الوحدات الصحية الأولية.