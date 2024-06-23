الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على جهود الدولة في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات (فيديو)

نشرة dmc
نشرة dmc

سلطت قناة "دي إم سي" في نشرتها الإخبارية، الضوء على جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات.

أكد التقرير الذي نشرته قناة dmc، أن تطوير منظومة التأمين الشامل بدأ بمحافظتين السويس وأسوان مع بداية العام الجديد بعد أن تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية، الأقصر وجنوب سيناء وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسر المصرية.

يأتي ذلك بعد أن أثبت نظام التأمين الصحي الشامل كفاءاته في المحافظات التي تم تطبيقه فيها حتى الآن بشهادات المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4 ملايين و600 ألف مواطن حيث تحملت الدولة مليارين و800 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات.

ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أداة أساسية للقطاع الصحي في مصر، حيث يرتكز على الفحص بين جهات تقديم الخدمة والتمويل والرقابة والاعتماد، كما يمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدم الخدمات الطبية سواء من القطاع الخاص أو العام.

DMC التأمين الصحي دي ام سي منظومة التأمين الصحي قناة dmc

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