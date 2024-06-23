الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة الشرقية" يتابع العمل بالمجلس الطبي العام بعد تطويره بـ 8 ملايين جنيه

المجلس الطبى
المجلس الطبى

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية على المجلس الطبي العام بالشرقية، بمدينة الزقازيق، والذي تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت ٨ ملايين جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

 

تفقد وكيل الوزارة الخدمات المقدمة للمواطنين الراغبين في الحصول عليها، وأماكن توقيع الكشف الطبي عليهم، وأماكن الفحص الطبي، وسحب العينات لإجراء تحاليل المخدرات والسموم، وغيرها، متفقدًا أماكن انتظار المواطنين، بعد توفير أماكن أكثر اتساعًا للانتظار قبل التطوير، مما يحقق سيولة بالحركة، ويساهم في منع تكدس المواطنين، ويساعد في زيادة القدرة الاستيعابية والخدمية للمجلس، والتي أصبحت ضرورة حتمية، نظرًا لتزايد الوافدين عليه طلبا للخدمات الطبية، والتي تتضمن استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمناظرة الطبية لراغبي الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وغيرها من الخدمات الصحية.

 

كما أكد الدكتور هشام مسعود على العاملين بالمجلس الطبي بأهمية أداء العمل بكفاءة وبما يكفل سرعة أداء المهام ودقة البيانات وجودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا على ضرورة طباعة بيان بكافة المصوغات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات المختلفة بالقومسيون وتوزيعها على المواطنين، كما وجه بدراسة زيادة القدرة الاستيعابية لشرائح التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة، كما تابع نظام النداء الآلي الجديد، واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية الموجودة لتوجيه المواطنين، بما يتناسب مع معايير الجودة، والمساهمة في رفع الكفاءه التشغيلية للمجلس الطبي، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين المترددين على المجلس الطبي، وتعزيز سهولة دخول وخروج المواطنين، وحصول الخدمة بصورة أكثر من لائقة، بما يتماشى مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، في كافة المجالات وفى كافة الخدمات المتاحة.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية تطويره ورفع كفاءته توقيع الكشف القدرة الإستيعابية الخدمات المقدمة للمواطنين

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