الداخلية تشن حملات على حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديريات أمن أسوان، دمياط، والإسكندرية بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية تصل إلى 8.100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الهيروين" و"الشابو"، وضبط 3 متهمين لأحدهم لديه معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط بندقية خرطوش، وتنفيذ عدد 622 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط، تمكنت الحملات الأمنية من ضبط عدد (4) قضايا لاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية. تم ضبط خلالها (7.100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 7 كيلو جرام من مخدر البانجو، 4.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين). كما تم ضبط (2 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لديهم معلومات جنائية).

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية في ضبط (قضيتين) لاتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهمين. كما تم ضبط عدد (3) قضايا لحوادث استخدام أسلحة بيضاء، حيث تم ضبط (3 قطع أسلحة بيضاء) بحوزة (3 متهمين). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.