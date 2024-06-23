الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه في السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين في السويس وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 3 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن السويس قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرتي قسم شرطة (الجناين، فيصل) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، إضافة إلى مبلغ مالي.

كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام، إضافة إلى سلاح أبيض.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك انطلاقاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية عنصرين اجراميين المواد المخدرة

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