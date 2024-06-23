المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي يورو 2024 رسميا قبل الجولة الأخيرة للمجموعات

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي يورو 2024 مع اقتراب نهاية دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث تتوجه الأنظار إلى الجولة الأخيرة الحاسمة التي ستحدد مصير العديد من المنتخبات في التأهل إلى ثمن النهائي.

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي يورو 2024

وضمنت 3 منتخبات حتى الأن التأهل رسميًا إلى ثمن النهائي في بطولة أمم أوروبا 2024 وهم:

منتخب ألمانيا

منتخب إسبانيا

منتخب البرتغال

وضمنت ألمانيا تأهلها كأول المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي يورو 2024 بعد تحقيقها انتصارين متتاليين وجمعها 6 نقاط، بينما تحتاج سويسرا التي تمتلك 4 نقاط فقط إلى التعادل في مباراتها الأخيرة لضمان التأهل، وفي المقابل، تبدو حظوظ إسكتلندا والمجر ضئيلة للغاية، إذ يجتل الأول المركزين الثالث بنقطة واحدة والثاني المركز الرابع بدون نقاط.

وفي المجموعة الثانية تتربع إسبانيا على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ما ضمن لها التأهل بشكل مبكر، وتحتاج إيطاليا التي تملك 3 نقاط إلى الفوز في مباراتها الأخيرة لضمان التأهل، بينما تبدو فرص ألبانيا وكرواتيا ضعيفة حيث يمتلك كل منهما نقطة واحدة فقط.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وتحتاج إلى التعادل على الأقل في مباراتها القادمة لضمان التأهل، بينما تمتلك الدنمارك وسلوفينيا نقطتين لكل منهما، مما يجعل فوز أي منهما في المباراة الأخيرة ضروريًا للتأهل.

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وتحتل كل من هولندا وفرنسا المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، مما يعني أن التعادل يكفي كل منهما للتأهل، وتأتي النمسا في المركز الثالث بثلاث نقاط وتحتاج إلى الفوز في مباراتها الأخيرة للتأهل، بينما تبدو فرص بولندا ضعيفة جدًا بدون نقاط في رصيدها.

منافسات شرسة في المجموعة الخامسة للتأهل

وتمتلك جميع فرق المجموعة الخامسة، رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، وأوكرانيا، 3 نقاط لكل منها، مما يعني أن الفوز في الجولة الأخيرة هو السبيل الوحيد لضمان التأهل.

وضمنت البرتغال التأهل بالفعل بعد جمعها 6 نقاط ضمن منافستها في المجموعة السادسة وتحتاج تركيا، التي تملك 3 نقاط، إلى التعادل أو الفوز في مباراتها الأخيرة لضمان التأهل، فيما تبدو فرص جمهورية التشيك وجورجيا صعبة للغاية، إذ تمتلك كل منهما نقطة واحدة فقط.