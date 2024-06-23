مصر للطيران تُسير غدًا 24 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

مصر للطيران تُسير غدًا 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

تُسير مصر للطيران غدًا الإثنين الموافق 24 يونيو 24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 1 رحلة بخط سير جدة - باماكو 1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة

10 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.



وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل وتضامن الجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا وتضامن بعثة الأوقاف وقرعة القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

تواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة الحجاج

وتواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية.

وتؤكد مصر للطيران أن هناك تواصلًا مستمرًا مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية، كما أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.

وكانت قد أعلنت مصر للطيران عن استمرار للجسر الجوى الذى بدأته مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، تسير الشركة اليوم الأحد الموافق 23 يونيو

24 رحلة جوية بواقع

9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة

1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري

2 رحلة بخط سير جدة - باماكو

1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة

11 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة



وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة وقرعة الجيزة والإسكندرية وقنا وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.