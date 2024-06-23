الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ30 حالة تعد على الأراضى الزراعية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية عن إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المحافظة على مساحة 3078 مترًا مربعًا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتمت إحالة المعتدين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، وذلك للحفاظ على مقدرات الأجيال المقبلة.

وأوضح مدير مديرية الزراعة بالمحافظة أنه تم تنفيذ عدد 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة أشمون و7 حالات في منوف، وإزالة فورية لـ4 حالات في مركز ومدينة وبركة السبع، وإزالة فورية لـ3 حالات في مركز ومدينة قويسنا، وكذلك 3 حالات في تلا، وحالة في مركز ومدينة الشهداء بإجمالي مساحات 3078 مترًا مربعًا، وتم تحرير محاضر تبوير للمتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التعامل الفوري مع كل المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية، والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بنطاق المحافظة، كما أكد متابعته الشخصية لملف التعديات، وأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء، وسيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات جديدة، وسيتم استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الصالح العام.

ويتم ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع الممارسات غير القانونية، حفاظًا على حق الشعب وفرض سيادة القانون باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الإزالات الفورية ازالات في المهد خلال اجازة عيد الاضحي

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