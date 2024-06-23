الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار تنظيم محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار تنظيم محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بمحافظة القاهرة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت المديرية، إلى أن سر النجاح على الدوام هو أن تسير إلى الأمام حتى تنجح وتتفوق ويجب أن يكون لديك الاستعداد لذلك، ويجب أن تخطط جيدا لهذا النجاح وتكتشف نفسك وتحاول أن تحفز نفسك وأيضا تستفيد من تحفيز الآخرين.

ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024

وأضافت المديرية، في بيان لها: الاستمرارية فى التفوق والنجاح تأتى من الاستمرار فى بذل المجهود والتقدم بخطوات نحو المستقبل والسير مستعينا بالله تعالى والتوكل عليه.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ مجموعات المراجعة النهائية من خلال الاستعانة بمجموعة من معلمي المواد الدراسية بمختلف فروعها (أدبي _ علمي) ممن لهم تاريخ مميز من العطاء وتقديم طرق لتبسيط  عرض المعلومة وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وفقًا للمواصفات المعتاد عليها.

كما تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة وتحديد المدارس التي تستقبل حصص المراجعات والتأكيد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة للمراجعات.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية بعدد 721027 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في الفترة الأولى في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بعدد 1643، بينما أدى عدد (255) طالبًا / طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

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مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أيا من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء، الموافق 26 يونيو 2024، الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم الإثنين، الموافق 24 يونيو 2024.

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