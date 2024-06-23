مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024 بالفيديو
مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024، يبحث الطلاب عن اسهل الطرق لمراجعة الماده المقبلة بكل سهولة.
ويمكنك الآن من خلال موقع “الدستور” مشاهدة مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024، قبل أداء امتحان اللغة الثانية، واليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024
يمكنك الآن مراجعة مادة اللغة الإيطالية عبر هذا الفيديو للتسهيل عليك قبل أداء الامتحان واليكم توزيع الدرجات في السطور التالية
توزيع درجات امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 وتوزيع الدرجات للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» والأسئلة المقالية وهى:
31 سؤالًا، عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
سؤالين، عدد الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
29 سؤالًا، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
24 سؤالًا، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بدرجة واحدة
5 أسئلة، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بدرجتين
40 درجة، الدرجة الكلية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
34 درجة، الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
6 درجات، الدرجة الكلية الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
ساعتين، زمن امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
وزارة التربية والتعليم، كشفت، أنَّ 30% من أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 للمستويات العقلية البسيطة، و40% من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، مشيرًا إلى أنَّ 85% من امتحان اللغة الإيطالية اختيار من متعدد وأن 15% مقالية.
وأشارت وزارة التربيه والتعليم، إلى أنَّه سيتمّ وضع درجات أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بجوار السؤال في حالة وجود أسئلة بدرجتين وأسئلة بدرجة واحدة.