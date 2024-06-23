مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024 بالفيديو

مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024، يبحث الطلاب عن اسهل الطرق لمراجعة الماده المقبلة بكل سهولة.

ويمكنك الآن من خلال موقع “الدستور” مشاهدة مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024، قبل أداء امتحان اللغة الثانية، واليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024

يمكنك الآن مراجعة مادة اللغة الإيطالية عبر هذا الفيديو للتسهيل عليك قبل أداء الامتحان واليكم توزيع الدرجات في السطور التالية

توزيع درجات امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 وتوزيع الدرجات للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» والأسئلة المقالية وهى:

31 سؤالًا، عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

سؤالين، عدد الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

29 سؤالًا، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

24 سؤالًا، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بدرجة واحدة

5 أسئلة، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بدرجتين

40 درجة، الدرجة الكلية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

34 درجة، الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

6 درجات، الدرجة الكلية الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

ساعتين، زمن امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

وزارة التربية والتعليم، كشفت، أنَّ 30% من أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 للمستويات العقلية البسيطة، و40% من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، مشيرًا إلى أنَّ 85% من امتحان اللغة الإيطالية اختيار من متعدد وأن 15% مقالية.

وأشارت وزارة التربيه والتعليم، إلى أنَّه سيتمّ وضع درجات أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بجوار السؤال في حالة وجود أسئلة بدرجتين وأسئلة بدرجة واحدة.