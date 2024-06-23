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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 23-6-2024 في البنوك المصرية تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع السؤال عن سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، محركات بحث جوجل، من قبل عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر، ونتيجة لذلك ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاحد في عدد من البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الاحد في مصر 

وشهد سعر الدولار اليوم الاحد 23 يونيو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاحد في البنوك المصرية 

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم شهد انخفاضًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

شهد سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

مع عودة العمل بالبنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 23 /6 /2024

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.

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